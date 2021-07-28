Bitcoin 40 bin doları bir kez daha denedi

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un Bitcoin ile ödeme kabul edeceği haberlerinin yalanlanmasının ardından uzun süre sonra gördüğü 40 bin dolardan hızlı bir iniş yapan Bitcoin’de yön yeniden yukarı döndü.

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En büyük kripto para birimi Bitcoin, bu sabah yüzde 5’in üstünde artarak yeniden 40 bin doları aştı. Öğle saatleri itibariyle ise 39 bin 500 dolar seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

Amazon haberi sonrası bir aya yakın sürenin ardından 40 bin doları geçen BTC, haberin yalanlanmasının hemen akabinde 36 bin 300 dolarlı seviyelere kadar çekilmişti.

Ancak Bitcoin’in geçen hafta 29 bin dolarlı seviyelere kadar indiği düşünüldüğünde, son yükseliş BTC için bu yılın en uzun soluklu çıkışlarından biri oldu. Günlük bazda bakıldığında fiyat sekizni gününde de yukarı yönlü kaldı.

Bitcoin Günlük Grafik: Tradingview

Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum ve diğer kripto paralar da Bitcoin’i takip ederek yükseldi.

Öğle saatleri itibariyle Ether 2 bin 280 dolar seviyesinde yer alırken, BNB 312, Ripple 0,72, Doge ise 0,20 dolar civarında işlem görüyor.

Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 800 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Mayıs ayında başlayan büyük düşüşle 30 bin dolara kadar çekilen BTC, bir süredir 30-40 bin dolar aralığındaki dar bölgede hareket ediyordu.