Tesla’nın karı rekor kırdı

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu yılın ikinci çeyreğinde 1,1 milyar dolar kar ettiğini açıkladı. Bu rakam şirket için aynı zamanda yeni bir rekor anlamı taşıyor.

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Raporda, milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın ikinci çeyrek net karının geçen yıla göre yüzde 998 artmış olduğu gözüküyor.

Şirketin geçen yıl açıkladığı net kar 104 milyon dolardı.

Tesla, 2010 yılında halka arz olmasından sonra ilk karını 2020’nin son çeyreğinde açıklayabilmişti. Şirketin karının ilk kez bir çeyrekte 1 milyar doları aşması da yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Tesla’nın bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artışla 11,9 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın ikinci çeyreğinde 6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Tesla, nisan-haziran döneminde dünya genelinde 200 binden fazla araç teslim etti.



Raporda sağlam bir kripto para yatırımcısı olan Tesla’nın büyük düşüşe rağmen hiç Bitcoin satmadığı da görülüyor. Bilançoda Bitcoin kaynaklı gerçekleşmemiş zarar ise 23 milyon dolar.