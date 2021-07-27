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Yaramazlara biraz batar!

Amazon haberi yalanladı, Bitcoin’de ralli bitti

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un bu yıl Bitcoin ile ödeme kabul edeceği yönündeki haberi yalanlamasının ardından dün 40 bin doları aşan Bitcoin yeniden düşüşe geçti.

Fotoğraflar: Pixibay, Amazon

Amazon’un açıklaması, Bitcoin’in haziran ayından beri ilk kez 40 bin doları aştığı anlarda geldi.


City A.M. Gazetesi tarafından dün yapılan haberde, Amazon’un yıl sonuna kadar Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacağı ve 2022’de kendi kripto para birimini çıkarmak istediği yazılmıştı.

Rallinin son ermesiyle birlikte Bitcoin 36 bin 300’lü seviyelere kadar indi. Bu bölgeden bir tepki alan BTC, öğle saatleri itibariyle 37 bin dolar üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 800 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Mayıs ayında başlayan büyük düşüşle 30 bin dolara kadar çekilen BTC, bir süredir 30-40 bin dolar aralığındaki dar bölgede hareket ediyordu.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise 2 bin 400 doları aşmasının hemen ardından 2 bin 200 dolara kadar inmiş durumda.

BNB 305, Doge 0,20, Ripple ise 0,62 dolardan işlem görüyor.

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