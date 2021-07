Gözyaşları yangında giden hatıralar için

Adana’nın Kozan ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangınında, üç yıl önce hayatını kaybeden eşinin hatıralarının bulunduğu evi yanan Cumali Yücel, gözyaşlarına boğuldu.

Fotoğraf: AA

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, iki gün önce akşam saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Akkoca Mahallesi sakinlerinden 65 yaşındaki Yücel de yangın nedeniyle terk ettiği evine söndürme çalışmalarının ardından yeniden gitti ve evin kullanılamaz hale geldiğini gördü. Yücel, eşinden kalan yanmış eşyaları göstererek, “Eşimin hatırasıydı bunlar, saklıyordum bunları. Bunlar benim arkadaşlarım, dostumdu” dedi.

Fotoğraflar: AA

Evinin 42 yıllık eşinin anılarıyla dolu olduğunu belirten Yücel şunları anlattı: “Bu evi 16 yıl önce eşimle kurmuştuk. Bu ev anılarımızla dolu. Bir bilgisayarı bile buradan kaçıramadım. Her şeyimiz burada yandı, kül oldu. Onun için gerçekten çok hüzünlüyüm. Burada 16 yıldır yaşıyorum. 14 yıl Ayşe Hanım ile yaşadık. Onun burada, her yerde anıları var. İnanın ben ona üzülüyorum. Burada onun ayakkabıları, elbiseleri, fotoğrafları her şeyi vardı.

Yücel şöyle devam etti: “Komşularımın da evi yandı. Aynı duygularla onlara da üzülüyorum. Burada gerçekten maaşı, kimsesi olmayan, bir ev kuracak durumu olmayan güzel komşularımız, yaşlılarımız var.“