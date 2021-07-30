İBB, 302 havalimanı taksisinin çalışma ruhsatını yeniden askıya aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha önce belirlenen Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) şartlarını yerine getirmeleri konusunda uyarılan ancak verilen sürede e-belediye sistemine doğru verileri girmediği gerekçesiyle 302 havalimanı taksisinin çalışma ruhsatını yeniden askıya aldı.

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İBB, İstanbul Havalimanı’nda çalışan 700 takside yaptığı denetimde taksimetreleri standartlara uygun olmayan 397 taksinin çalışma iznini kaldırmıştı. Daha sonra konunun taraflarıyla bir araya gelinerek taksilerin geçici çalışma belgeleri entegrasyon sağlanan kadar tekrar aktif edilmişti.

İBB’nin açıklamasında ‘fahiş fiyat, uzun yoldan dolandırma, yolcudan daha fazla ücret alma gibi kronikleşmiş birçok sorunun önüne geçmek için’ daha önceden UKOME tarafından belirlenen şartları uygulamadığı gerekçesiyle 397 aracın güzergah kullanım izin belgelerinin geçtiğimiz günlerde askıya aldığı hatırlatıldı.

İlgili araçların, yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönünde uyarıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Tarafların 26 Temmuz’da bir araya gelmesi sonucunda taksilere süre verilerek, çalışma belgeleri entegrasyon sağlanana kadar tekrar aktif hale getirilmişti.

Ancak İstanbul Havalimanı’nda hizmet veren bu taksilerin ilk olarak 150’sinin, nihai olarak ise 302’sinin, önceki yaptırımların nedenini oluşturan İBB sistemine yanlış, hatalı belge yüklenmiş olması durumunu düzeltmediği tespit edildi.”

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğün’ün (TUHİM), güncel Taksimetre Metrolojik Muayene Belgelerini ibraz edene kadar 302 taksiye ‘şartlı yaptırım’ uygulamaya başladığı ve çalışma ruhsatlarının tekrar askıya alındığı belirtilen açıklamada, belgeleri askıya alınanlardan İBB sisteminde gerekli düzeltmeleri yapanların geçici çalışma ruhsatlarının tekrar aktif hale getirileceği ifade edildi.

Açıklamada, ruhsatı askıya alınan taksilerin, trafik kontrolü yapan polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerinde bu belgeleri ibraz edemeyeceklerinden cezai işleme tabi tutulacakları ve araçlarının bağlanacakları kaydedildi.