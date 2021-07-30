Binance’den Almanya, İtalya ve Hollanda’da işlemleri kısıtlama kararı

Dünyanın en büyük kripto para platformu Binance, Avrupa genelinde vadeli işlem ve türev ürün tekliflerini azaltacağını açıkladı.

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Binance daha önce ABD, Britanya, Japonya, Singapur, Almanya ve İtalya gibi finans piyasalarının merkezi ülkelerde hedefe oturtulmuş, pek çok ülke platform üzerinden yapılan işlemlere tedbir getirme yoluna girmişti. Binance birbirinden bağımsız şirketler kurarak düzenleyici kurumlarda kaçabiliyor ama giderek artan önlemler bunu her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, Almanya, İtalya ve Hollanda’daki kullanıcılarının hemen geçerli olmak üzere yeni vadeli işlem veya türev ürün hesapları açamayacakları söylendi. Binance, bahsedilen ülkelerdeki kişilerin 90 gün içinde açık pozisyonlarını kapatmaları gerektiğini belirtti.

Bu karar, Binance’in Avrupa’nın önemli para transferi ağı Sepa üzerinden ödemeleri geçici olarak kabul etmeyeceğini duyurmasının ardından geldi.

NTV’nin haberine göre yapılan açıklamada, kullanıcıların ve ortakların ihtiyaçları doğrultusunda ürünlere ilişkin gözden geçirmelerin devam ettiği duyurulurken, Avrupa’daki diğer ülkelerin ise kademeli olarak tasfiye edileceği bildirildi.

Açıklama sonrası Bitcoin 15 dakika içerisinde yüzde 4 düşerek 38 bin 300 seviyelerine geldi.

Dünya genelinde en az 100 milyon kullanıcısı bulunan platformun Türkiye’de de 1 milyondan fazla kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.