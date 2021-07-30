Manavgat’ta alevler arasında doğan oğlağın adı Mucize

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında alevlerin arasında doğan oğlağa ‘Mucize’ adı verildi.

Fotoğraf: AA



AA’nın haberine göre Kalemler Mahallesi’nde evi, ahırı, otomobili yanan, bazı küçük ve büyükbaş hayvanları ölen Sercan Bayat (30), tahliye ettikten üç-dört saat sonra döndü. Bir oğlak sesi duyan Bayat, çevresi yanmış toprakta yeni doğan keçi yavrusunu fark etti. Kucağına aldığı yavruyu hemen güvenli bir yere götürdü.

Öğle saatlerinde yangın başladıktan hemen sonra alevlerin köyüne ulaştığını, jandarma ekiplerinin köyü boşaltmaları yönünde kendilerine uyarıda bulunduğunu belirten Bayat şöyle devam etti: “Hayvanlarımız bizim için her şeyden daha kıymetli. Onları terk edemedim. Her yer yanmaya başladığında, iplerini kestiğim inekleri açık araziye götürdüm. Keçilerimi de alevlerin arasından uzaklaştırdım. Ellerimde ve ayaklarımda yanıklar oluştu. Bu sırada bazı hayvanlarımı kaybettim. Gebe ineklerim, keçilerimin bazıları öldü. Alevler nedeniyle mahalleden ayrılmak zorunda kaldık.”

‘Tek tesellimiz oldu’

Bayat, uzaktan evlerinin yanışını izlediğini dile getirerek şunları söyledi: “Her şey bitti. Köyümüz yandıktan üç-dört saat sonra eve döndük. Evin önünde, alevlerin arasında küçük oğlağı gördüm. Birkaç saat önce doğmuştu. Bu mucize gibi bir şeydi. Alevlerin 6-7 metre yükseldiği yerde nasıl doğdu, nasıl yaşadı, anlayamadım. Bu kadar felaketin içinde tek tesellimiz oldu. Yanımdan ayırmıyorum. Umudumuz, sevincimiz oldu. Onu artık yanımızdan hiç ayırmayacağız. Her zaman beraber olacağız.”

