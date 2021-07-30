Tüp bebek için başvuran kadınların hamile kalması için kendi spermini kullanan doktor 13 milyon Kanada doları ödeyecek

Kanada’da, tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olan kadınların hamile kalması için kendi spermini veya ‘donör olmak amacıyla kliniğe örnek bırakan’ kişilerin spermlerini kullanan doktor, kendisine dava açan kadınlar ve çocuklarla anlaşma yoluna gitti. 13 milyon Kanada doları (87,95 milyon lira) ödeyecek.

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2016’da, başkent Ottava’daki iki klinikte görev yaptığı yıllarda kendi spermini veya ‘kocasının spermini kullanarak yapay dölleme yoluyla embriyonun elde edildiğini söylediği kadınların hamile kalması için başkalarının spermini kullanan’ Dr. Norman Barwin’e 226 kişi dava açtı. Barwin, tazminat ödemeyi kabul etti. Ancak anlaşmanın hakim tarafından da onaylanması gerekiyor.

80’li yaşlardaki Barwin 2014’ten beri çalışmıyor. Davacı olan kadınların bazıları 1970’lerde bebek sahibi oldu. 100’ü aşkın bebeğin hastalarına doğru bilgi vermeden yukarıda bahsi geçen yollarla dünyaya gelmesine neden olan Barwin 2019’da, çalıştığı Ontario eyaletinin meslek örgütü tarafından meslekten men edildi.

Bu tür davalardaki ilk anlaşma olarak kayıtlara geçen anlaşma kapsamında ödenecek tazminattan 75 bin Kanada doları, (507 bin lira) biyolojik babalarını arayan çocukların amaçlarına ulaşması için DNA veri tabanı oluşturuması için ayrılacak.

Biyolojik babasının Barwin olduğunu, ailede kimsede olmayan bir hastalığa yakalandığında öğrenen Rebecca Dixon (31), “Anlaşmaya varılsa da bu konunun bizim için kapanması zor. Hayatımızın sonuna kadar aklımızda olacak” dedi. Dixon, Barwin’in onun gibi onlarca kişinin hayatını kabusa çevirdiğini söyledi.

Şikayetçi olanların 17’si Barwin’in biyolojik babası olduğu isimler. Mahkemenin hakimi onaylarsa ödenecek para, şikayetçiler arasında mağduriyetin boyutu göz önüne alınarak bölüştürülecek.