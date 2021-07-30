Demirtaş: Hükümetin beceriksiz durumuna hiçbir mazeret uydurulamaz

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Hükümetin hazırlıksız ve beceriksiz durumuna hiçbir mazeret uydurulamaz” dedi.

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Türkiye üç günü aşkın süredir Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya’daki orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, çıkan 81 yangından 11’inün kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Twitter paylaşımında “Yangın felaketi nedeniyle mağdur olan herkese büyük geçmiş olsun” diye yazan Demirtaş, şunları kaydetti: “Doğudan batıya kadar yanan bütün ormanlar, toplumun ve tüm canlıların geleceğini karartıyor. Felaketlerde yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

İklim krizini Türkiye’nin ana gündemlerinden biri yapma zamanının ‘gelip geçtiğini’ kaydeden eski HDP lideri, şöyle devam etti: “Hükümetin hazırlıksız ve beceriksiz durumuna hiçbir mazeret uydurulamaz. Zaten doğal felaketlerin sonuçlarının bu kadar ağır olmasının nedeni, Türkiye’deki siyasi felakettir.”