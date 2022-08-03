Akşam Postası / 3 Ağustos 2022

ÖSYM yalanlamıştı: DDK’ya göre KPSS’de problem var görünüyor

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınavında ‘problemli bir durum’ olduğunu belirterek, konuya ilişkin raporun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacağını söyledi.

Enflasyon: ENAG’a göre sabit, TÜİK’e göre beklentinin altında

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5,03, yıllık bazdaysa yüzde 176,04 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre temmuzda yıllık enflasyon yüzde 79,6’ya yükseldi. Aylık artışsa yüzde 2,37.

Anket: AKP yüzde 30’un altında kalmaya devam ediyor

Aksoy Araştırma’nın anketine göre AKP, asgari ücretteki temmuz zammına ve dış politikadaki hamlelerine rağmen yüzde 30’un altında kalmaya devam ediyor.

Demirtaş’a göre Suriye operasyonu için geri sayım başladı: Vebali ağır olur

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tüm güçler karşı çıksa da Suriye operasyonunda geri sayımın başladığını söyledi. Demirtaş, ‘saray sofrasıyla halk sofrasının konuşulmaması için’ atılacak bu adıma ‘cesurca karşı çıkmak gerektiğini’ söyledi.

815 milyon TL’lik yol ihalesi ‘gizli saklı’ gitti

Bursa’da yapımı planlanan karayolu ihalesi, davet usulüyle gizli saklı bir şekilde 815,6 milyon TL’ye Akyapı isimli şirkete verildi.

Bakan Varank’ın açtığı OSB iki yıl dayanamadı

Erzurum’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla Ekim 2020’de açılan Erzurum İkinci Sanayi Bölgesi (OSB) yanlış yer seçimi nedeniyle harabeye döndü.

Erdoğan, AKP teşkilatına ‘İç tartışmaları bırakıp kenetlenin’ talimatı vermiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ordu’da AKP teşkilatına ‘tartışmaları bırakıp seçim için çalışmaya başlama’ talimatı verdiği belirtildi.