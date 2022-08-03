815 milyon TL’lik yol ihalesi ‘gizli saklı’ gitti

Bursa’da yapımı planlanan karayolu ihalesi, davet usulüyle gizli saklı bir şekilde 815,6 milyon TL’ye Akyapı isimli şirkete verildi.

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Bursa’daki karayolu yapım işi ihalesinde, yine kanunun esas olarak belirlediği rekabete imkan tanıyan ‘açık’ usül tercih edilmedi. İktidara yakın müteahhitlere ihale vermek için araç haline gelen ‘21-b pazarlık’ usulüyle düzenlenen ihalede duyuru ilanı yayımlanmadı.

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre 24 Haziran’da düzenlendiği öğrenilen ve 877 milyon 600 bin TL yaklaşık maliyet belirlenen ihale, özel olarak davet edilen Akyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 815 milyon 729 bin TL’ye verildi.

İhalenin sözleşmesi 18 Temmuz’da imzalandı. Tam adı, ‘Bursa-Karacabey Ayrımı-Zeytinbağı İl Yolu KM0+000-10+500 Arası İle Gebze -Orhangazi-İzmir Otoyolu KM 117+260-Teknosab Kavşağı Yapım İşi’ olan projenin 2 Ağustos’ta başlaması ve 12 Haziran 2023’te tamamlanması öngörüldü.