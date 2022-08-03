Erdoğan’ın faiz ısrarı enflasyonu düşürmedi ama bankaların karını beşe katladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz ısrarının da etkisiyle enflasyon tarihi seviyeye çıkarken, bankaların altı aylık karı yüzde 400 arttı.

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Resmi verilere göre yıllık enflasyon yüzde 79,6’yla 24 yıllık tarihi zirvesine çıktı. Vatandaşlar alım gücünün dramatik şekilde düşmesi nedeniyle zorlanırken, bankaların bu dönemde elde ettiği karın büyüklüğü dikkat çekti.

Bankacılık sektörünün ocak-haziran dönemindeki net karı yüzde 400 artarak 169,15 milyar liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre sektörün kredileri yıllık bazda yüzde 60,3 artarak 6,3 trilyon liraya çıkarken, geçen yıl sonuna göre kredilerdeki artış yüzde 28,1 oldu.

Sektörün 2021 sonuna göre aktif büyüklüğü yüzde 27,1 artarak 11,7 trilyon liraya çıkarken, mevduatlar da aynı dönemde yüzde 28,1 artışla 6.8 trilyon liraya ulaştı.

Enflasyonla faiz arasında açılan makas, bankaların karlılık rekorunda başlıca etkenlerden biri. Ekonomistler, resmi enflasyon yüzde 80’e dayanmışken Merkez Bankası’nın yüzde 14’le fonladığı bankaların yüzde 50 civarında kredi dağıtmasını Hazine’den servet transferi olarak yorumluyor. Uzmanlara göre krizi fırsata çeviren bankaların önemli bir geliri de Hazine’den aldıkları yüksek faizli tahviller ve türev ürünlerden gelen karlar.

Beklentiler karşılık bulmadı

Erdoğan’ın ‘yeni ekonomik model’ olarak tariflediği, düşük faiz, yüksek kur politikasında ihracatın artması, bunun sayesinde cari fazla verilerek, oluşacak döviz bolluğuyla döviz kurları ve enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu. Ama hiçbir beklenti karşılık bulmadı. Yatırımcılar uygun kredi bulmakta zorlanırken, halkın enflasyon yükü her geçen gün daha da ağırlaşıyor.