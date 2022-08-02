TOBB başkanından ‘banka’ isyanı: Faizler yüzde 50’ye çıktı, bazıları hiç kredi vermiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu bazı bankaların hiç kredi vermediğini, bazılarınınsa yüzde 30 ile yüzde 50 arasında faizle kredi verdiğini söyledi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) dövizin artışını durdurmak için kredi kullanımına kısıtlama getirince sektörün büyük zorluk yaşadığına ilişkin şikayetler arttı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünyayı kasvetli ve belirsiz bir ortamın beklediğini belirterek, bu zorlu dönemde firmaların uygun koşullarla finansmana erişiminin sağlanmasının kritik olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun da katıldığı TOBB Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı’ndaki konuşmasında şunları söyledi: “Son dönemde finansmana ulaşım zorlaşmış, her il ve ilçemizdeki firmalarımızdan bu yönde gelen şikâyetler artmıştır. Kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra kredi limitlerinin reel olarak daraltıldığı ve kullanımda sıkıntılar yaşandığı iletilmektedir.”

Reeskont kredisine erişim de zorlaştı

Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası fonlama faizinin yüzde 14, mevduata verilen ortalama faizlerin de yüzde 20 civarında olduğunu hatırlatarak, bazı bankaların ticari kredilere yüzde 30 ile 50 arasında faiz uyguladığını, bazılarınınsa hiç kredi vermediğini söyledi.

MB reeskont kredisi kullandırımlarının da azaldığına ilişkin şikayetlerin arttığını belirten Hisarcıklıoğlu, bankaların fonlama maliyetlerini dikkate alarak, reel sektöre uygun koşullarla kredi sağlamaları gerektiğini kaydetti.

Bankalar 6 aylık kar bilançosuna göre karlarını yüzde 422’ye kadar artırmıştı.