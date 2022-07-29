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Yaramazlara biraz batar!

Kredilerin daha da kısılacağını duyan TOBB başkanı, bankaları yapıcı olmaya çağırdı


Kredi kullanımına yeni kısıtlamalar beklenirken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Türkiye’nin her yerinden şikayetler artıyor” dedi.

Fotoğraf: AA

Kredi kullanımına getirilen kısıtlama nedeniyle üretici ve ihracatçıların sorunları derinleşiyor. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu artan şikayetlere dikkat çekti.


Twitter hesabından konuya ilişkin sorunları paylaşan Hisarcıklıoğlu’nun ifadeleri şöyle:

* Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Türkiye’nin her il ve ilçesinden bankalara yönelik şikayetler artıyor.

* Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor.

* Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyorum.

Son dönemde TL’nin döviz karşısındaki değer kaybını engellemek için atılan adımlardan birisi de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aldığı kredi kararıydı. 

Kredi kullanımı için şirketlere döviz varlıklarını belli bir seviyede tutma şartı getiren bu karar ekonomistler tarafından eleştirilmişti.

Uzmanlar bu adımın ekonomik krizi daha da derinleştireceğini belirtse de Reuters’ın dünkü haberine göre iktidardan bu konuda geri adım beklenmiyor. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, “Ekonomi yönetiminin kredi kullandırımı konusunda, sıkılaştırma yönlü adımları var ve devamı gelecek” demişti.

Kredi kullanımına yeni kısıtlamalar bekleniyor

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