Ekonomistler BDDK kararını yorumladı: ‘Kısmi sermaye kontrollerine iyice geçildi’

Ekonomistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) TL ticari kredi kullanımına getirdiği yeni kararını topa tuttu.

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Akşam saatlerinde BDDK TL ticari kredilerde yeni koşullar getirildiğini açıklamıştı.

Buna göre döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan şirketlere kredi kullanım durumunda döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartı getirildi. 15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketler ise bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10’unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak.

Karar sonrası kur, yüzde 4’e varan düşüşle 17 seviyesinin altını test etti. Kur gün içinde 17,37’nin üzerini görmüştü. Saat 21.51 itibariyle dolar/TL 16,8’den işlem görüyor.

Ekonomistlere göre söz konusu karar sermaye kontrolüne geçişteki adımlardan bir tanesi.

Bugünķü BDDK kararıyla, yani ticari şirketlerin TL cinsi kredi kullanımlarına fiili döviz bozma kuralı gelince, yarı Arjantin diye ifade ettiğim kısmi sermaye kontrollerine iyice geçilmiş oldu. Tabii bunun sonucu da muhtemelen daralan ekonomi olacak fakat bunu yaşayıp görecekler. https://t.co/UwZlqwrEHd — Dr. M. Murat Kubilay (@mmkubilay) June 24, 2022

BDDK'nin kararı: 15 milyon TL'nin üzerinde döviz mevduatı olana kredi yok. Ama piyasa kapandığı için bu tamamen rezervden satışla sağlanan düşüş gibi görünüyor. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) June 24, 2022

Sermaye kontrolü nedeniyle



a. Firmalar yurt dışına gidecek, yatırımlarını oraya kaydıracak,



b. İstihdam azalacaktır.



Dahası da var. — Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) June 24, 2022

Faizi artırmadık, döviz de satmıyoruz, sermaye kontrolü de yok; herşey kendi kendine oluyor. pic.twitter.com/SL9BfjBSMj — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) June 24, 2022

Ekonomiyi panik atak hastası yaptılar. pic.twitter.com/NANj5sqItv — Doç.Dr.Aysel Gündoğdu (@dragundogdu) June 24, 2022