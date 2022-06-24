Ekonomistler BDDK kararını yorumladı: ‘Kısmi sermaye kontrollerine iyice geçildi’

Ekonomistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) TL ticari kredi kullanımına getirdiği yeni kararını topa tuttu.
Akşam saatlerinde BDDK TL ticari kredilerde yeni koşullar getirildiğini açıklamıştı.
Buna göre döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan şirketlere kredi kullanım durumunda döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartı getirildi. 15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketler ise bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10’unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak.
Karar sonrası kur, yüzde 4’e varan düşüşle 17 seviyesinin altını test etti. Kur gün içinde 17,37’nin üzerini görmüştü. Saat 21.51 itibariyle dolar/TL 16,8’den işlem görüyor.
Ekonomistlere göre söz konusu karar sermaye kontrolüne geçişteki adımlardan bir tanesi.