BDDK kararı sonrası dolar/TL 17’nin altını gördü

Dolar/TL kuru, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) TL ticari kredi kullanımına getirdiği yeni koşullara ilişkin haberler sonrasında yüzde 4’e varan düşüşle 17’nin altını test etti.

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Kur, yüzde 4’e varan düşüşle 17 seviyesinin altını test etti. Kur gün içinde 17,37’nin üzerini görmüştü.

Dolar/TL saat 20.47’de 16,7’den işlem görüyor.

Bloomberg’in aktardığına göre risk priminde de aşağı yönlü bir hareket izledi. Türkiye’nin beş yıllık CDS’leri 784 baz puana geldi.

Akşam saatlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu TL ticari kredilerde yeni koşullar getirildiğini açıklamıştı.

Buna göre döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan şirketlere kredi kullanım durumunda döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartı getirildi. 15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketler ise bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10’unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak.