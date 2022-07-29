Erdoğan’ın bankalara faiz ‘kıyağı’ bilançolara yansımaya başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz ısrarı bankalara yaradı. İkinci çeyrek bilançolarını açıklayan bankaların karlarının katlandığı görüldü.

Kolaj: Diken (Fotoğraflar: AA)

Merkez Bankası geçen yıl eylülden aralık ayına kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baskıyla toplamda 500 baz puan faiz indirmiş, bu Türk Lirası’nda büyük kayıplara neden olurken, enflasyonu patlatmıştı.

Enflasyonla faiz arasında açılan makas, bankaların karlılık rekorunda başlıca etkenlerden biri. Ekonomistler, resmi enflasyon yüzde 80’e dayanmışken Merkez Bankası’nın yüzde 14’le fonladığı bankaların yüzde 30 civarında kredi dağıtmasını Hazine’den servet transferi olarak yorumluyor. Uzmanlara göre krizi fırsata çeviren bankaların önemli bir geliri de Hazine’den aldıkları yüksek faizli tahviller ve türev ürünlerden gelen karlar.

Yılın ilk çeyreğinde karına kar katan bankalar, ikinci çeyrek bilançolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmeye başladı. Bilançolara göre bankalar beklentinin üzerinde net kar elde etti. Bilançolarını bildiren bankaların net karları ve altı aylık artışları şöyle:

Akbank net kar: 13 milyar 110 milyon 53 TL, artış yüzde 412.

Yapı Kredi Bankası net kar: 11 milyar 922 milyon TL, artış yüzde 420.

Garanti BBVA net kar: 12 milyar 918 milyon TL, artış yüzde 272.