Erdoğan’ın faiz ısrarı bankaları ihya etti: Karlılık yüzde 300’lere yaklaştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nı zorladığı faiz indirimleri en çok bankalara yaramış gözüküyor. Bankaların mart sonu itibarıyla karlarında yüzde 300’e yaklaşan artış var.

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Merkez Bankası geçen yıl eylülden aralık ayına kadar siyasi baskıyla toplamda 500 baz puan indirime gitmiş, indirimler enflasyonu patlatırken, Türk Lirası’nda da büyük kayıplara neden olmuştu.

Şu an enflasyonla faiz arasında açılan makas, bankaların karlılık rekorunda başlıca etken. Ekonomistler, resmi enflasyon yüzde 61’ken Merkez Bankası’nın yüzde 14’le fonladığı bankaların yüzde 27’den kredi dağıtmasını Hazine’den servet transferi olarak yorumluyor.

Söz konusu durum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerinde de açıkça görülebiliyor.

Bugün açıklanan verilere göre, bankacılık sektörünün net karı mart sonu itibarıyla yüzde 295,1 oranında artışla 63,25 milyar lira. 2021 yılı aynı dönem karıysa 16,01 milyar lira seviyesindeydi.

Martta kredilerin takibe dönüşüm oranıysa yüzde 2,86.