Faiz ısrarı bankalara yaradı: Garanti’den sonra Akbank da karını üçe katladı

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın bu yılın ilk çeyreğinde 8 milyar 49 milyon TL konsolide net kar elde ettiğini bildirdi.

AA’nın haberine göre birinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Binbaşgil, küresel ekonominin bu yıl bir miktar daha kırılgan başladığını belirtti.

Binbaşgil, salgın döneminden kalan ham madde ve tedarik zinciri problemlerinin etkilerinin de yılın ilk çeyreğinde hissedilmeye devam ettiğini vurguladı.

Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomiye sağladıkları kredi desteğinin 462 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 568 milyar TL seviyesine çıkardıklarını bildiren Binbaşgil, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplam mevduatımız 515 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 850 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 22 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız, 2 milyar 615 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 8 milyar 49 milyon TL konsolide net kar elde etti. Yılın ilk çeyreğinde yüksek performansımızda payı olan Akbanklılar başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”

Geçen yıl ilk çeyrekte 2 milyar 28 milyon TL konsolide net kar açıklayan Akbank, böylece karını yüzde 296 artırmış oldu.

Faiz ısrarı yaradı

Analistler, Türk bankalarının yılın ilk çeyreğinde rekor düzeyde kazanç açıklayacağını hesaplamıştı.

Bunda Merkez Bankası’nın son 20 yılın en yüksek enflasyonuna rağmen faizleri düşürmesi etkili oldu.

Enflasyonla faiz arasında açılan bu makas, bankaların rekor kırmasında başlıca etken. Ekonomistler, resmi enflasyon yüzde 61’ken Merkez Bankası’nın yüzde 14’le fonladığı bankaların yüzde 27’den kredi dağıtmasını Hazine’den servet transferi olarak yorumluyor.

İlk çeyrek sonuçlarına göre Türkiye’deki büyük sermaye sahibi bankalardan Garanti BBVA da karını üçe katlamıştı.

Banka yılın ilk çeyreğinde 8,2 milyar TL net dönem karı elde ettiğini açıklamıştı.