Erdoğan’ın faiz ısrarı bankalara yaradı: Kazançlar fırladı, Halkbank 30’a katlayabilir

Bloomberg anketine katılan analistlerin tahminine göre Türk bankaları yılın ilk çeyreğinde rekor düzeyde kazanç açıklayacak. Kazanç miktarı geçen yılın aynı döneminin dört katına kadar çıkabilir. Kamu bankası Halkbank’sa kazancında yüzde 3000’den fazla artış raporlayabilir.

Bu oranlarda Merkez Bankası’nın son 20 yılın en yüksek enflasyonuna rağmen faizleri düşürmesi etkili oldu.

Başkanı ve yöneticileri sıklıkla değiştirilen MB’nin faiz düşürme kararları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ısrarı sonrası gelmişti.

MB, kur krizini tetikleyen eylülle aralık arasındaki 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından ocak itibariyle bu sürece son vermişti.

Enflasyonla faiz arasında açılan bu makas, bankaların rekor kırmasına neden oldu. Ekonomistler, resmi enflasyon yüzde 61’ken Merkez Bankası’nın yüzde 14’le fonladığı bankaların yüzde 27’den kredi dağıtmasını Hazine’den servet transferi olarak yorumluyor.

Bankaların kredi hacimlerindeki artış, bu ucuz kredilerin piyasa tarafından çok sevildiğini gösteriyor.

Bloomberg anketine göre Vakıfbank’ın ilk çeyrek için net gelirinde yüzde 380’lik bir artış rapor edilebiliyor. Halkbank’taysa bu baz etkisiyle yüzde 3000’i bile geçebilir.

Artış oranı İş Bankası’nda yüzde 337, Garanti’de yüzde 200, Akbank’ta yüzde 254, Yapı Kredi’de yüzde 313’e kadar çıkabilir.

Resmi verilere göre, bankaların karı yılın ilk iki ayında dört kattan fazla artarak 39 milyar liraya (2,7 milyar dolar) ulaştı.