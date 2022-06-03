Erdoğan’ın faiz ısrarı enflasyonu düşüremedi ama bankaları ihya etti

Bankacılık sektörünün ocak-nisan dönemi net karı, net faiz gelirlerinin de desteğiyle geçen yıl aynı döneme göre yüzde 374 artışla 98,2 milyar lira oldu. Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz ısrarı bankaları ihya etti.

Kolaj: Diken (Fotoğraflar: AA)

Merkez Bankası geçen yıl eylülden aralık ayına kadar siyasi baskıyla toplamda 500 baz puan faiz indirip enflasyonu patlatırken, Türk Lirası’nda da büyük kayıplara neden olmuştu.

Şu an enflasyonla faiz arasında açılan makas, bankaların karlılık rekorunda başlıca etken. Ekonomistler, Merkez Bankası’nın yüzde 14’le fonladığı bankaların yüzde 27’den kredi dağıtmasını Hazine’den servet transferi olarak yorumluyor.

Söz konusu durum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerinde de açıkça görülebiliyor.

BDDK’nın sektör verilerine göre, nisan döneminde bankacılık sektörünün net faiz gelirleri geçen yıl aynı döneme göre yüzde 175,5 artarak 162,4 milyar liraya çıktı.

Öte yandan, TÜİK verilerine göre enflasyon mayısta yıllık bazda yüzde 73,5’le 24 yılın zirvesine çıktı.