Beklentinin altında: TÜİK’e göre enflasyon temmuzda yüzde 79,6

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre temmuzda yıllık enflasyon yüzde 79,6’ya yükseldi. Aylık artışsa yüzde 2,37.
Üretici fiyatları aylık bazda 5,17 artarken, yıllık bazda 144,6’ya yükseldi.
TÜİK’e göre haziranda yıllık enflasyon yüzde 78,6’ya yükselmişti. Aylık artışsa yüzde 4,95. olarak ölçülmüştü.
Reuters’ın uzmanlarla düzenlediği ankete göre temmuzda enflasyonun yüzde 82,5’e çıkması bekleniyordu.
Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) temmuz enflasyonunu yüzde 176 olarak hesaplamıştı.
TÜİK’in temmuz enflasyonu piyasa beklentilerinin altında gelirken, 1998 yılından bu yana en yüksek seviye korundu.
Gıda fiyatları temmuzda yüzde 94,7 artarken, ulaştırma yüzde 119,11 artışla öne çıktı.
Aylık yüzde 3,45 artan çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 57,3’ten yüzde 61,7’ye yükseldi.