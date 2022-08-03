Demirtaş’a göre Suriye operasyonu için geri sayım başladı: Vebali ağır olur

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tüm güçler karşı çıksa da Suriye operasyonunda geri sayımın başladığını söyledi. Demirtaş, ‘saray sofrasıyla halk sofrasının konuşulmaması için’ atılacak bu adıma ‘cesurca karşı çıkmak gerektiğini’ söyledi.

Fotoğraf: HDP (Arşiv)

Suriye’ye yeni bir operasyon için hazırlık yapan ve bunun için diplomasi trafiğini hızlandıran iktidar istediği yeşil ışığı alamadı. ABD, Rusya ve İran olası bir operasyonun bölgedeki istikrarı bozacağını belirterek buna karşı olduklarını duyurdu.

Önceki haftalarda Rusya ve İran liderleriyle Tahran’da görüşen Erdoğan, yeniden Rusya yolcusu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek üzere 5 Ağustos’ta Soçi’ye gidecek Erdoğan’ın yeniden operasyonu gündeme getirmesi bekleniyor.

İktidar operasyon için uygun koşulları oluşturmaya çalışırken, Demirtaş’tan da ‘geri sayım başladı’ çıkışı geldi. Edirne F Tipi Cezaevi’nden Medyascope için ‘Suriye’de yeni savaş’ başlıklı bir yazı kaleme alan Demirtaş, ‘her yönüyle tam bir dağılma ve çöküş halinde olduğunu’ söylediği AKP-MHP iktidarının yeni bir askeri harekatla çöküşü engellemeye çalıştığını belirtti.

‘Vebali ağır olur’

“Görünen o ki, Suriye harekâtı için geri sayım başladı” diyen Demirtaş, uluslararası toplum ve bölgesel güçler dahil herkesin buna karşı çıktığı, içerideki ekonomik krizin tam çöküşe doğru gittiği bir süreçte Türkiye’yi bataklığa sürüklemenin vebalinin ağır olacağını vurguladı:

“Saray sofrası ile halk sofrasının durumunun görülmemesi, konuşulmaması için de ‘vatan, millet edebiyatına’ büyük bir gaz verilecek. Ekonomik krizin, ‘içinde bulunduğumuz şu zor günlerde’ konuşulması bile engellenecek. Böyle bir savaş ülke ve halk yararına değil, olsa olsa AKP-MHP iktidarı yararına olur. Dolayısıyla halkı düşünen ve demokrasiyi savunan her kesim savaşa karşı sesini cesurca yükseltmelidir. Kimse Anadolu’nun yoksul çocuklarını seçim propagandasında kullanmak için cepheye süremez.”