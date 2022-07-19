Hamaney, Erdoğan’ı uyarmış: Suriye’ye harekat bölgeye zarar verir

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in, Suriye yönelik operasyon gündemiyle Tahran’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı “Askeri harekat bölgeye zarar verir ve teröristlere fayda sağlar” diye uyardığı bildirildi.

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Suriye’ye yönelik yeni bir operasyon düzenlemek isteyen Erdoğan, bu ana gündemle İran’a gitti. Erdoğan’ı İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi karşıladı.

Erdoğan’a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da aralarında olduğu çok sayıda isim eşlik etti. Reisi’yle görüşen Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de görüşmesi bekleniyor.

İran: Teröristlere fayda sağlar

Reuters’ın İran devlet televizyonundan aktardığına göre İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Erdoğan’la görüşmesinde Suriye’ye yönelik askeri hareketin bölge istikrarına zarar vereceğini söyledi.

Erdoğan ne amaçlıyordu?

Suriye’nin kuzeyinde 2016’dan beri dört askeri operasyon düzenleyen Türkiye, sınırdan 30 kilometre ilerleyerek sınır boyunca ‘güvenli bölgeler’ oluşturmak için operasyonlara devam edeceğini açıklamıştı. ABD, hava sahasını kontrol ettiği Fırat’ın doğusuna ilişkin muhtemel operasyona yeşil ışık yakmamıştı.

Erdoğan da bunun üzerinde Rusya ve İran’ın söz sahibi olduğu Tel Rifat ve Minbiç’e girmeyi planladıklarını açıklamıştı. Rusya da olası operasyona karşı Suriye ordusuyla birlikte bölgedeki güçlerini takviye etmişti. Bu nedenle Erdoğan’ın bu ziyarette özellikle Tel Rifat’ta etkinliği bulunan İran’dan operasyona karşı çıkmamaları için Tahran yönetimine talepte bulunması bekleniyordu.