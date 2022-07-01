Erdoğan’dan NATO dönüşü Suriye mesajı: Telaşa gerek yok, biraz sabır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’ye operasyonla ilgili “Biraz sabırlı olursak, biz şu anda peyderpey yürüttüğümüz operasyonların fevkinde olanı da inşallah en güçlü şekilde vakti saati geldiğinde gerçekleştiririz” dedi.

Cumhurbaşkanı, İsveç ve Finlandiya’yla imzalanan mutabakatın diplomatik bir zafer olduğunu belirtti.

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Erdoğan, ilk olarak 3 Mayıs’ta, kabine toplantısının ardından verdiği ‘Suriye’ye operasyon’ sinyalinin ardından herhangi bir gelişme kaydedilmemişti. Son olarak geçen haftaki kabine toplantısının ardından buna benzer konuşan Erdoğan, “Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız” demişti.

İspanya’da düzenlenen NATO zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi: “Hiç telaşa gerek yok. Aceleye gerek yok. Biz zaten şu anda o bölgede çalışıyoruz. Malum, bir taraftan Irak’ın kuzeyindeki çalışmalarımız, bir taraftan yine aynı şekilde Suriye’nin kuzeyinde, Afrin’de vesaire çalışmalarımız var. Bu arada tabii üzüntümüz büyük, şehitlerimiz de oluyor ama onlara 1’e 10 bedelini ödetiyoruz. Şu anda bu harekat yürüyor. Ama tabii şu ana kadar anlaşılanın veya anladığınızın ötesinde beklentiler var. Onun da farkındayım. Biraz sabırlı olursak, biz şu anda peyderpey yürüttüğümüz operasyonların fevkinde olanı da inşallah en güçlü şekilde vakti saati geldiğinde gerçekleştiririz.”

Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesinde Suriye’de YPG’ye yardımların da gündeme geldiğini belirtti: “Elbette söyledim. Trump döneminden aldım, dedim ki ‘Binlerce tır silah, araç, gereç, mühimmat buraya getirildi.’ Biz şimdi burada terörü müzakere edeceğiz. Ama Türkiye’yi hedef alan teröristlere silah, mühimmat, araç, gereç bu şekilde verilirken biz NATO’da ortaklar olarak nasıl dayanışma içinde olacağız?”

‘İdam Meclis’ten geçerse onaylarım’

Meclis’in karar alması durumunda idamı onaylayacağını belirten Erdoğan, “Bu konu ile ilgili olarak Devlet beyin de zaten bir açıklaması olmuştu. İdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve bu tartışmaya açılabilir” dedi.

‘Sansür yasası’ Meclis’in açılışına

Erdoğan, ‘sansür yasası’yla ilgili soruyaysa şöyle yanıt verdi: “Özellikle bu hafta başka önemli olan bazı yasaların çıkması süreci de vardı. Bunun içinde öğrenci affı, 3600 ek gösterge ve başka yasalar var. Burada mutabakat sağlandı, bir konsensüs oldu. Cumhur ittifakı ile muhalefet şöyle bir anlayışa geldiler; ‘Biz önce bu beş-altı tane yasayı hemen çıkaralım, Meclis açıldığında da bunu hallederiz’ dediler. Grup başkanvekili arkadaşımız beni aradı. ‘Böyle bir durum var. Mutabakatımız tamam, fakat dezenformasyonla mücadeleyi Meclis’in açılışına bırakmaya ne dersiniz’ dediler. Biz de ‘Madem ki aranızda böyle bir mutabakat var, hiç olmazsa diğerlerini çıkaralım. Onları hemen yürürlüğe sokmuş oluruz. Böylece bu süreci dayanışma içerisinde bitirmiş oluruz’ dedik ve onu Meclis’in açılışına bırakmış olduk.”