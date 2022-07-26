Erdoğan, Putin’e ‘doyamadı’: Tahran yetmedi, Soçi’ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek üzere 5 Ağustos’ta Soçi’ye gidiyor. Erdoğan Putin’le daha geçen hafta İran’ın başkenti Tahran’da görüşmüştü.

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Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ‘Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı’ için 19 Temmuz’da Tahran’da buluşmuştu. Erdoğan’ın burada ‘Suriye’ye operasyon vizesi alamadığı’ değerlendirilmişti.

Soçi’ye günübirlik ziyarette Erdoğan, Putin’le bir kez daha görüşecek.

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