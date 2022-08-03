DİSK-AR: Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 140’a dayandı

DİSK-AR, TÜİK verilerinin farklı gelir gruplarını yansıtmadığını, dar gelirlinin gıda enflasyonunun temmuzda yüzde 140’a dayandığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre temmuzda yıllık enflasyon yüzde 79,6’ya yükseldi. Aylık artışsa yüzde 2,37. Üretici fiyatları aylık bazda 5,17 artarken, yıllık bazda 144,6’ya yükseldi.

TÜİK, temmuzda gıda fiyatlarındaki yıllık artışıysa yüzde 94,7 olarak açıkladı.

Ama Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), dar gelirlinin gıda enflasyonunun temmuzda yüzde 140’a dayandığını açıkladı.

DİSK-AR verilerine göre, temmuzda emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 120,6, en yoksul ikinci yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 122, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubunun enflasyonuysa yüzde 139,7 olarak ölçüldü.

Açıklamada şöyle dendi: “TÜİK tarafından yayımlanan resmi enflasyon oranları farklı gelir gruplarını yansıtmıyor. Resmi enflasyon oranları düşük gelirlilerin, emekçilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği oranlar değildir.”

Bu durum enflasyonun gelir gruplarına göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor.