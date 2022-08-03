Planlar tutmuyor: Türkiye’nin dış ticaret açığı 10 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dış ticaret açığının yüzde 144,5 artarak 10,6 milyar dolar olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘yeni ekonomik model’le cari fazla vermeyi hedefliyordu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yeni ekonomi modeli’yle dış ticarette fazla verme hedefi tutmadı. Ticaret Bakanı Muş’a göre temmuzda ihracat yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolara yükseldi.

İhracat artsa da ithalat yüzde 40,8 artarak 29,1 milyara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranıysa 15,4 puan azalarak yüzde 63,7 olarak kaydedildi.

Temmuzda 10 milyar TL’lik açık

Buna göre dış ticaret açığı temmuzda yüzde 144,5 artarak 10,6 milyar dolar oldu. Ocak-temmuzda ihracat yıllık yüzde 19,1 artışla 144,4 milyar dolar; ithalat da yüzde 40,7 artarak 206,4 milyar dolara ulaştı. İlk 7 ayda dış ticaret açığı yıllık yüzde 143 artarak 62 milyar dolar oldu.

Erdoğan ne hedefliyordu?

Türk Lirası’nın değer kaybı sürerken Erdoğan, Merkez Bankası’na (MB) ekonomide karşılığı bulunmayan ‘faiz neden enflasyon sonuç’ teorisiyle faizi indirmesi için baskı yapmıştı. Dünyanın önde gelen merkez bankaları Covid salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle durgunlaşan ekonomiden dolayı faizi artırırken, Erdoğan’ın aynı zamanda dini bir söyleme de dayanarak ”Nass böyle emrediyor” diyerek kararında inat etmesi krizi daha da derinleştirdi.

Erdoğan, TL’de tarihi gerilemeyi ‘yeni ekonomi modeli’ adını verdiği politikanın istenen sonucu olduğunu, Çin’in de böyle büyüdüğünü savunmuş, dövizin değeri artınca ithalatın azalıp ihracatın da artacağını öne sürmüştü. Böylece cari fazla verilecek ve enflasyon da düşecekti. Ama hem enflasyon yükselmeye hem TL değer kaybetmeye devam ederken cari açık hedefi de karşılık bulmuyor.