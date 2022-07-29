Hesap tutmadı: Dış ticaret açığı, enerji maliyetleri öncülüğünde katlandı

‘Yeni ekonomi modeli’yle dış ticarette fazla verme hedefi tutmadı. Haziranda dış ticaret açığı rekor enerji maliyetleri öncülüğünde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 184,5 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu’yla (TÜİK) Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı dış ticaret verileri yayımlandı. Buna göre ihracat haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 23 milyar 428 milyon dolar oldu. İthalatsa yüzde 39,7 artarak 31 milyar 595 milyon dolara çıktı.

Böylece dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 184,5 artarak 2 milyar 871 milyon dolardan, 8 milyar 167 milyon dolara yükseldi.

İhracat ilk altı ayda yüzde 20 artarak 125,9 milyar dolar, ithalat yüzde 40,6 artarak 177,3 milyar dolar oldu.

Böylece yılın ilk altı ayında dış ticaret açığı yüzde 142,7 artarak 51,4 milyar dolara yükseldi.

Bunda enerji ithalatındaki güçlü seyir etkiliydi. Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş sonrası fiyatlardaki küresel yükselişin de etkisiyle ham petrol, doğalgaz ve akaryakıt fiyatları katlandı. Haziranda enerji ithalatı yüzde 122,5 artışla 8,08 milyar dolar olurken, 12 aylık enerji ithalatı yüzde 139,3 artışla 79,8 milyar dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranında gerileme

Aynı ayda ihracat yüzde 18,7, ithalat yüzde 39,7 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranıysa Haziran 2021’de yüzde 87,3 iken, bu yıl haziranda yüzde 74,1’e geriledi.

Erdoğan ne hedefliyordu?

Türk Lirası’nın değer kaybı sürerken Erdoğan, Merkez Bankası’na (MB) ekonomide karşılığı bulunmayan ‘faiz neden enflasyon sonuç’ teorisiyle faizi indirmesi için baskı yapmıştı. Dünyanın önde gelen merkez bankaları Covid salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle durgunlaşan ekonomiden dolayı faizi artırırken, Erdoğan’ın aynı zamanda dini bir söyleme de dayanarak ”Nass böyle emrediyor” diyerek kararında inat etmesi krizi daha da derinleştirdi.

Erdoğan, TL’de tarihi gerilemeyi ‘yeni ekonomi modeli’ adını verdiği politikanın istenen sonucu olduğunu, Çin’in de böyle büyüdüğünü savunmuş, dövizin değeri artınca ithalatın azalıp ihracatın da artacağını öne sürmüştü. Böylece cari fazla verilecek ve enflasyon da düşecekti. Ama hem enflasyon yükselmeye hem TL değer kaybetmeye devam ederken cari açık hedefi de karşılık bulmuyor.