Bakan Muş: 23,4 milyar dolar ihracat, 31,6 milyar dolar ithalat yaptık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayında 23,4 milyar dolar ihracat, 31,6 milyar dolar da ithalat gerçekleştirildiğini söyledi. Buna göre ihracat, bu ay yüzde 18,5 artarken, ithalat yüzde 39,6 oranında arttı.

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Muş, Erzurum’da Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nin (DAİB) açılışında, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre, Türkiye’nin ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,5 artarak 23 milyar 395 milyon dolar, ithalatı da yüzde 39,6 yükselişle 31 milyar 555 milyon dolar oldu.

“Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını” söyleyen Muş’un açıklaması şöyle: “Geride bıraktığımız haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Böylelikle 2022 yılının ilk 6 ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve 6’da 6 yaptık. Yılın ilk 6 ayında ülkemiz toplamda 126 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir.”

Muş, haziranda 8,1 milyar doları enerji kaleminden olmak üzere 31,6 milyar dolarlık ithalat yapıldığını söyledi: “Haziran ayı ithalatı 31,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji kalemi 8,1 milyar dolarlık payla bu ay da ithalatımızda önemli bir yer tutmuştur.”