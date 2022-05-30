İsveç’ten Türkiye’ye silah ihracatına yeşil ışık

NATO’ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye’yle müzakere yürüten İsveç, Ekim 2019’dan bu yana uygulanan silah satışı yasağında geri adım sinyali verdi. İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP) Başkanı Karl Evertsson, Türkiye’ye bugünkü koşullarda silah ihraç edebileceklerini söyledi.

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İsveç savunma komisyonunun talep ettiği koşullarda silah ihraç ettiklerini kaydeden Evertsson, “Türkiye’nin şu an bizim silahlarımıza ihtiyacı yok. Bizden silah almıyorlar. Savunma komisyonundan gelen uygulamaları duruma göre değerlendiriyoruz. Türkiye’ye bugünkü koşullarda silah satabiliriz” dedi.

Expressen gazetesine konuşan Evertsson, İsveç yapımı tanksavar AT-4 silahlarının PKK’nın eline nasıl geçtiğine ilişkin soruyaysa “Biz, bu silahları örgütlere ihraç etmiyoruz. Bu, söz konusu silahların ABD’nin lisansı altında da üretiliyor olması ve bunların üçüncü ülkelere gönderilmesine izin verilmemesi koşuluna dikkat etmemizden kaynaklanıyor olabilir” yanıtını verdi.