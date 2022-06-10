Buğdayda fiyatlar tuzlu gelince TMO’ya ihalesiz ithalat izni çıktı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), yabancı devletlerin kendi mevzuatına göre devlet kurumu ya da yabancı devletin ortaklığı bulunan kuruluşlardan protokolle doğrudan ürün ithal edebilecek.

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Resmi Gazete’deki karara göre ürün alım fiyatı, usul ve esaslarıyla protokolde yer alacak diğer hususlar ilgili bakanın onayıyla TMO yönetim kurulunca belirlenecek.

TMO geçen aylarda, özellikle de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından sonra açtığı buğday ithalatı ihalelerinde yüzde 50’ye varan fiyat artışlarıyla karşılaşınca alım miktarlarını kısmıştı.

Türkiye’de son yıllarda buğdayın ekim alanları daralırken ithalatın hızla arttığı rakamlarla sabit.

Türkiye’de 2016’da 22,6 milyon ton kaydedilen üretim, geçen yıl 19 milyon tona kadar geriledi. Aynı dönemde ithalat 4,1 milyon tondan 10,8 milyon tona çıktı.

Hükümet, ithalatın büyük orandan makarna ihracatı için yapıldığını savunsa da bu görüşe katılmayan uzmanlar da var.

Türkiye’nin tarım politikalarındaki hatalar ve küresel piyasalarda gıda fiyatlarının hızla yükselmesi anketlere iktidar adına oy kaybı olarak yansıyınca, ekmeklik buğday sübvanse edilmeye başlamıştı. Yılın ilk dört ayında merkezi yönetim bütçesinden TMO’ya transferler 4,4 milyar TL’ye ulaşmıştı.

2019’da TMO, Hazine kaynağına ihtiyaç duymamıştı. 2020’deyse rakam 650 milyon lira civarındaydı.