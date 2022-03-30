TMO’dan buğdaya zam: Ekmekte fiyat artışı kapıda

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ekmeklik buğday fiyatına yüzde 22 zam yaptı.

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Dünyanın buğday ambarları Rusya ve Ukrayna’nın savaşa girmesi uluslararası piyasalarda fiyatların ciddi anlamda yükselmesine sebep olmuştu.

Türkiye’de ekmeklik buğday fiyatıysa, AKP hükümeti tarafından büyük oranda anketlere de yansımaya başlayan oy kayıpları nedeniyle sübvanse ediliyor.

NTV’nin aktardığına göre TMO bugün anlaşmalı un sanayicilerine satılan ekmeklik buğdayın tonu 2 bin 650 liradan 3 bin 210 liraya çıkarıldı.

Zam gelecek süreçte, yüksek ihtimalle ekmek fiyatlarına da yansıyacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ilk açıklamasında, zam için Ramazan sonrasını işaret etti.

İstanbul’da ekmek fiyatlarına son zam şubatta yapılmış, piyasada 3-3,5 liraya satılırken, 210 gram ekmeğin resmi fiyatı da 3 liraya çıkmıştı.