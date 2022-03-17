TMO’nun buğday ihalesinde teklifler yine tuzlu

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 270 bin tonluk buğday için açtığı ihalenin ilk turunda gelen teklifler yine önceki seviyelere göre yüksek.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın ticaret kaynaklarından aktardığına göre en düşük teklif ton başına 450 dolar.

Kaynaklar, TMO‘nun henüz nihai alım için karar vermediğini, ihalelerde birkaç tur pazarlık sonunda fiyatı düşürmeye çalıştığını söyledi.

TMO bir ay önceki ihaledeyse ton başına 350 dolar fiyat almıştı.

TMO ayrıca bu ay 435 bin ton ekmeklik buğday ithalatı ihalesinde 450 dolar üzeri fiyatlarla karşılaşınca 285 bin ton almakla yetinmişti.

Buğdayın fiyatındaki yüksek seyirde en önemli faktör Rusya ve Ukrayna’nın savaşı. Fiyat küresel arzın arttığına dair iyimserlikle bu hafta geçen hafta gördüğü rekor seviyenin yüzde 25 altında.

Fatura kabarıyor

Türkiye’nin tarım politikalarındaki hatalar ve küresel piyasalarda gıda fiyatlarının hızla yükselmesi sonucu dört ayda merkezi yönetim bütçesinden Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) transfer 4,4 milyar TL’ye ulaştı.

2019’da TMO’nun böyle bir ihtiyacı olmazken 2020’de rakam 650 milyon lira civarındaydı.

Buğday ithalatı

Türkiye’de son yıllarda buğdayın ekim alanları daralırken ithalatın hızla arttığı rakamlarla sabit.

Türkiye’de 2016’da 22,6 milyon ton kaydedilen üretim, geçen yıl 19 milyon tona kadar geriledi. Aynı dönemde ithalat 4,1 milyon tondan 10,8 milyon tona çıktı.

Hükümet, ithalatın büyük orandan makarna ihracatı için yapıldığını savunsa da bu görüşe katılmayan uzmanlar da var.