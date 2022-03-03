Buğday ithalatı TMO’ya ‘tuzlu’ geldi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 435 bin ton ekmeklik buğday ithalatı ihalesinde rekor fiyatlarla karşılaşınca sadece 285 bin ton alım gerçekleştirdi.

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BloombergHT’nin aktardığına göre, ton başına 408 ila 517 dolar arasında fiyat verilen ihalede 450 dolar ve üzeri teklifler elendi.

TMO 285 bin ton buğdayı 408 ile 449 dolar arasında değişen fiyatlardan tedarik edecek.

Reuters dün ihalede büyük oranda Türkiye’de depolarda bulunan buğdayların teklif edildiğini ve Ukrayna ve Rusya’dan ihracatın çatışmalar nedeniyle sekteye uğradığını yazmıştı.

TMO bir ay önceki ihaledeyse ton başına 350 dolar fiyat almıştı.

Buğday ithalatı

Türkiye’de son yıllarda buğday ekim alanları daralırken ithalat hızla arttığı rakamlarla sabit.

Türkiye’de 2016 yılında 22,6 milyon ton kaydedilen buğday üretimi, geçen yıl 19 milyon tona kadar geriledi. Aynı dönemde buğday ithalatı 4,1 milyon tondan 10,8 milyon tona çıktı.

Hükümet, buğday ithalatının büyük orandan makarna ihracatı için yapıldığını savunsa da bu görüşe katılmayan uzmanlar da var.

Buğday fiyatlarıysa Rusya’nın Ukrayna saldırısının ardından şu anda 2008’den bu yana en yüksek seviyesinde.