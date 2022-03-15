Türkiye’nin gıda faturası da kabarıyor: Bütçeden TMO’ya dört ayda 4,4 milyar lira

Türkiye’nin tarım politikalarındaki hatalar ve küresel piyasalarda gıda fiyatlarının artışı nedeniyle dört ayda merkezi yönetim bütçesinden Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) 4,4 milyar TL transfer yapılması gerekti.

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2019 yılında TMO, Hazine kaynağına ihtiyaç duymamıştı. 2020 yılındaysa rakam 650 milyon lira civarındaydı.

2020 rakamlarına göre bir zamanlar ‘tarım ülkesi’ olarak bilinen Türkiye’de çiftçi sayısı yüzde 48 azaldı. Ekilebilir alanlardaki kayıp yüzde 15’e yakın.

Türkiye İstatistik Kurumu bugün ayrıca çiftçinin enflasyonunu yüzde 68,49 olarak açıkladı. Rakam 11 yılın zirvesi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte küresel gıda fiyatlarının fırladığı bir ortamda TMO ithalatı sürdürmek zorunda.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre sadece şubat ayında bütçeden TMO’ya aktarılan tutar 1,26 milyar TL.

TMO mart başındaki buğday ithalatı ihalesinde, ton başına 167 dolara varan artışla karşılaşınca alım miktarını 435 bin tondan 285 bin tona indirmek zorunda kalmıştı.

Hükümet, buğday ithalatının büyük orandan makarna ihracatı için yapıldığını savunsa da bu görüşe katılmayan uzmanlar da var.

Rusya-Ukrayna savaşının petrol ve doğalgaz fiyatlarını artırması sonrası Türkiye’nin enerji faturasında da benzer bir görünüm ortaya çıkmıştı.