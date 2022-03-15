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Yaramazlara biraz batar!

Tarımda üretici enflasyonu her ay rekor tazeliyor


Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) hem aylık hem de yıllık bazda 11 yıllık tarihinin rekorunu gördü.

Fotoğraf: AA

Endeks ocakta aylık yüzde 14,83, yıllıksa yüzde 52 yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.


Bu rekoru tazeleyen endeks, şubatta aylık bazda yüzde 13,74 artarken, yıllık yüzde 68.49 yükseldi.

Tarım-ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 30,88 artış kaydetti.

Grafikler: TÜİK

Ana gruplarda en fazla artış bitkisel ürünlerde

Sektörlerde bir önceki aya göre balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 7,40, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 13,49 ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 26,22 artış oldu.

Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,67, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,72, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 19,95 artış gerçekleşti.

Alt gruplar

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 20,86 ile turunçgiller ve yüzde 26,19 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 196,22 ile lifli bitkiler, yüzde 112,15 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 92 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

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