Tarımda üretici enflasyonu rekor tazeledi

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) hem aylık hem de yıllık bazda 11 yıllık endeks tarihinin rekorunu gördü.

Kaynak: TÜİK

Endeks, aralık ayında aylık yüzde 12,51, yıllık yüzde 36,39 artarak rekor seviyeye ulaşmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tarım-ÜFE aylık yüzde 14,83, yıllıksa yüzde 52 yükseldi.

Ocak 2022’de, endekste yer alan 86 maddeden 13’ünün fiyatı azalırken, beş maddenin fiyatı değişmedi. 68 maddenin fiyatıysa arttı.

Yıllıkta görünüm

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 147,56 ile lifli bitkiler, yüzde 69,20 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 64,34 sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplarsa sırasıyla, yüzde 14,81 ile turunçgiller ve yüzde 22,88 ile çeltik.

Aylıkta görünüm

Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 37,47 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 17,69 ile lifli bitkiler.

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt grup ise yüzde 0,52 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 0,32 ile yağlı meyveler.