Çiftçinin enflasyonu rekor kırdı

Tarımda üretici fiyat endeksindeki (Tarım-ÜFE) yıllık artış yüzde 36,39’a ulaştı. Bu aynı zamanda endeks tarihinin de zirvesi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sadece aralıkta artış yüzde 12,51. ‘Makyajlı‘ olduğu gerekçesiyle eleştirilen TÜİK verilerinde çiftçinin on iki aylık ortalamalara göre enflasyonu ise yüzde 23,73 olarak gözüküyor.

Kaynak: TÜİK

Sektörlerde bir önceki aya göre ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,49, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 6,95, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 12,91 artış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 10,60, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,71, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,00 artış var.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplarsa sırasıyla, yüzde 123,44 ile lifli bitkiler, yüzde 67,33 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 49,31 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar. Buna karşılık, yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,43 ile turunçgiller ve yüzde 20,32 ile çeltik.

Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 19,80 ile tropikal ve subtropikal meyveler.