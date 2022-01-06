Küresel gıda fiyatları düştü; Türkiye hariç

Küresel gıda fiyatları aralık ayında dört aylık yükselişin ardından geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) rakamlarına göre gıda fiyat endeksinde aylık bazda düşüş yüzde 0,9.

Düşüşte bitkisel yağ ve şeker fiyatlarındaki geri çekilme etkili.

Aralık ayında sadece süt ürünleri alt endeksinde aylık artış gözlemleniyor.

Endekse yıllık bazda bakıldığındaysa gıda fiyatlarında yüzde 28,1’lik artış var. Bu aynı zamanda son 10 yılın da rekoru.

Türkiye’de durum

Resmi istatistik kurumunun verilerine göre Türkiye’de aralıkta gıda fiyatlarıysa yüzde 15,99 arttı.

Türkiye’nin yıllık gıda enflasyonuna bakıldığında, makyajlı olduğu gerekçesiyle eleştirilen resmi veriler yüzde 43,80 gösteriyor.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) ise en düşük gelirli yüzde 20’lik dilim için gıda enflasyonunu yüzde 64,6 hesaplıyor.