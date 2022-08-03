Erdoğan’ın görevden aldığı ÖSYM başkanı: İtibar suikastı yapıldı

Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) çok sayıda sorunun Yediiklim Yayınları’nın deneme sınavlarında daha önce çıkması sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görevden aldığı eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, dört yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala ‘itibar suikastı yapıldığını’ savundu.

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Yediiklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun KPSS’de aynen sorulduğu ortaya çıkmış, sosyal medyadan tepkiler yükselmişti.

ÖSYM, görüntüleri paylaşılan sorular hakkında jet bir açıklama yayımlamıştı: “Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.”

ÖSYM’ye göre ‘asılsız’ olsa da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) inceleme talimatı vermiş, “Gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır” demişti. Aynı günün akşamı da ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevden almıştı.

‘Birileri rahatsız oldu’

Bizim Yaka Kocaeli’den Galip Ataman’a konuşan Aygün, “Alnım açık, vicdanım rahat” diyerek dört yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala ‘itibar suikastı yapıldığını’ öne sürdü.

Aygün şunları dedi: “Dört yıl süreyle özveriyle çalıştık. Her hafta sonu yılda yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı sınavlarda en küçük bir iddiaya meydan vermedik. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim üzgünüm.”

DDK incelemesi sonuna kadar Ankara’da kalacağını söyleyen Aygün, şöyle devam etti: “Ben dört yıl önce Kocaeli Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi dekanıydım. İncelemenin tamamlanıp, raporun açıklanmasını ardından üniversiteme döneceğim, akademisyen olarak çalışacağım.”

Soruşturma açılmıştı

DDK, inceleme kapsamında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da inceleme başlatmıştı.

Başsavcılık, suç duyurusu üzerine ‘sahtecilik’, ‘kamu aleyhine dolandırıcılık’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından soruşturma açmıştı.