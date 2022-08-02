Akşener, ÖSYM’ye sert çıktı: Eğitimde fırsat eşitliğini, vasatlığa terk etmeyiz!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yedi İklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) aynen sorulmasının takipçisi olacaklarını söyledi: “Cumhuriyetimizin kazandırdığı eğitimde fırsat eşitliğini, vasatlığa terk etmeyiz!”

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Yusuf Satıoğlu’na ait Yedi İklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun KPSS’de aynen sorulduğu ortaya çıkmış, sosyal medyadan tepkiler yükselmişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), görüntüleri paylaşılan sorular hakkında jet bir açıklama yayınlamıştı: “Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.”

Akşener, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz; Tekrarını kabul etmeyiz! Cumhuriyetimizin kazandırdığı eğitimde fırsat eşitliğini, vasatlığa terk etmeyiz! KPSS’yle ilgili iddiaların ve iki saatte yapılan şaibeli açıklamaların takipçisi olacağız.”