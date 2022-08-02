Yedi İklim Yayınevi’nin soruları KPSS’de çıktı, sosyal medya ayağa kalktı

Yusuf Satıoğlu’na ait Yedi İklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun aynısı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) çıktı. Soruların benzerliği, sınavlardaki usulsüzlükleri yeniden tartışmaya açtı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), görüntüleri paylaşılan sorular hakkında, şunları kaydetti: “Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.”

Fotoğraf: Arşiv

Geçen pazar günü düzenlenen KPSS’nin genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumu hakkında CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yıldırım’ın açıklamalarına göre, bir yayınevin kitapçığındaki 20 sorunun birebir aynısı KPSS’nin ‘yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri’ oturumunda soruldu: “Bir yayınevinin soru kitapçığındaki 20 sorunun 20’si de tıpatıp aynı çıktı. Daha önce FETÖ’nün elemanları sınav sorularını çaldı, yandaşlarına verdi dediniz peki şimdi FETÖ de yok bu sorular nereden çıktı?”

Daha sonra Diken’e konuşan Kaya, iktidarın bu sınavlarda bazı öğrencilere öncelik sağladığını, öncelik tanınmayan öğrencilerin, sınavı geçse dahi mülakatlarda elendiğini hatırlattı.

Sorular birebir aynı, bazı şıklar değişmiş

Paylaşılan görüntülerde sınavdaki sorularla söz konusu yayınevinin soru kitapçığındaki sorular birebir benzerlik taşırken, bazılarının şıklarında farklılıklar bulunuyor.

Söz konusu yayınevininse ‘Yedi İklim’ olduğu belirtildi. Ticaret Bakanlığı’na bağlı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ndeki (MERSİS) bilgilere göre, yayınevinin bağlı olduğu şirket Yusuf Satıoğlu’na ait. Satıoğlu hakkında açık kaynaklarda falza bilgi bulunmuyor. Yayınevinin Türkiye’nin birçok ilinde şubesinin bulunduğu belirtiliyor. Öyle ki yayınevi bazı illerde sadece KPSS sınavlarına hazırlanan öğrencilere açık.

Sosyal medyadan paylaşılan mesajlarda da yayınevine tepki gösterilirken, AKP iktidarına önceki kamu sınavlarındaki skandallar hatırlatılarak tepki gösterildi.

Twitter’da #kpssdeikincifetoskandalı, #yediiklim, #kpssiptaledilsin, #SınavİptalEdilsin gibi etiketlerde binlerce tweet atıldı.

ÖSYM yalanladı

Görüntüleri paylaşılan soruların birebir olduğu anlaşılsa da ÖSYM’den yalanlama geldi: “2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

CHP: Yedi İklim telefonlarımıza çıkmıyor

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, söz konusu olaya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdiğini ve olayın muhatablarıyla görüşemeye çalıştıklarını fakat ‘Yedi İklim‘in telefonlara çıkmadığını söyledi. Killik, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “KPSS iddialarıyla ilgili Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdim. Parti yetkilerine derhal ÖSYM ile görüşmeleri talimatı verildi. Olayın diğer muhatabı Yediİklim yayınevi telefonlarımıza çıkmıyor. Bu yapılan kimsenin yanına kar kalmayacak.”

Benzerlik içeren soruların bazıları şöyle: