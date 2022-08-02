Erdoğan talimat verdi: KPSS incelenecek

Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) çok sayıda sorunun Yedi İklim Yayınları’nın deneme sınavlarında daha önce çıkması tartışılırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme talimatı verdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yusuf Satıoğlu’na ait Yedi İklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun KPSS’de aynen sorulduğu ortaya çıkmış, sosyal medyadan tepkiler yükselmişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), görüntüleri paylaşılan sorular hakkında jet bir açıklama yayınlamıştı: “Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.”

ÖSYM’ye göre ‘asılsız’ olsa da Yedi İklim Yayınevi yetkilileri, şunları demişti: “Bir iki soru aynı diye çok yüklenme oldu. Satışlarımız devam ediyor. Başka yayın evleri de tutturuyor. Bizde bir iki tane soru aynı çıkmış olabilir. Kesinlikle bir tesadüf.”

Erdoğan, Twitter açıklamasında şunları dedi: “Devlet Denetleme Kurulu’muzun 2022 KPSS’yle ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz.”