Duy da inanma: Yayınevi yetkilisi, KPSS sorularının aynı olmasına ‘tesadüf’ dedi

Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) çok sayıda sorunun Yedi İklim Yayınları’nın deneme sınavlarında daha önce çıkması tartışılırken yayınevi yetkilileri “Bir iki tane soru aynı çıkmış olabilir. Kesinlikle bir tesadüf” dedi.

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Yusuf Satıoğlu’na ait Yedi İklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun KPSS’de aynen sorulduğu ortaya çıkmış, sosyal medyadan tepkiler yükselmişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), görüntüleri paylaşılan sorular hakkında jet bir açıklama yayınlamıştı: “Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.”

ÖSYM’ye göre ‘asılsız’ olsa da TELE1’den Barış Önal’a konuşan Yedi İklim Yayınevi yetkilileri, şunları dedi: “Bir iki soru aynı diye çok yüklenme oldu. Satışlarımız devam ediyor. Başka yayın evleri de tutturuyor. Bizde bir iki tane soru aynı çıkmış olabilir. Kesinlikle bir tesadüf.”

Sorular birebir aynı, bazı şıklar değişmiş

Paylaşılan görüntülerde sınavdaki sorularla söz konusu yayınevinin soru kitapçığındaki soruların aynı olduğu görülürken, bazılarının şıklarında farklılıklar bulunuyor. Sosyal medyadan paylaşılan mesajlarda AKP iktidarına önceki kamu sınavlarındaki skandallar hatırlatılarak tepki gösterildi.