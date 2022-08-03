ÖSYM yalanlamıştı: DDK’ya göre KPSS’de problem var görünüyor

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınavında ‘problemli bir durum’ olduğunu belirterek, konuya ilişkin raporun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

KPSS’nin geçen pazarki sınavında çok sayıda sorunun Yediiklim Yayınları’nın deneme sınavlarında çıkması tartışmaları büyüyor.

Muhalefet liderlerinden art arda açıklama gelirken DDK da harekete geçti. NTV’nin haberine göre DDK Başkanı Yunus Arıncı müfettişlerin bugün ÖSYM’e gideceğini duyurdu.

Arıncı, “Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arz edilecek. Problemli bir durum var gözüküyor” dedi. İddiaları reddeden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün dün gece apar topar görevden alınmıştı.