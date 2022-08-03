Kılıçdaroğlu’ndan ‘KPSS’ çıkışı: Birkaç ay sonra kökten çözeceğiz

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) skandalı tepki çekmeye devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlun’dan “Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz” çıkışı geldi.

Fotoğraf: CHP

KPSS’nin geçen pazarki sınavında çok sayıda sorunun Yediiklim Yayınları’nın deneme sınavlarında çıkması tartışılırken Kılıçdaroğlu’ndan da konuya ilişkin açıklama geldi.

Twitter’daki paylaşımında ‘sınavın şaibesi bir yana, mülakatların zaten şaibeli ve haliyle sonuçların da kesin şaibeli’ olduğunu belirten Kılıçdaroğlu şöyle dedi: “Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovunaysa sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “Cumhuriyetimizin kazandırdığı eğitimde fırsat eşitliğini, vasatlığa terk etmeyiz!” demişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) iddiayı yalanlansa da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü apar topar görevden aldı.