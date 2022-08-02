KPSS’ye inceleme başlatılmıştı: ÖSYM başkanı görevden alındı

Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) çok sayıda sorunun Yedi İklim Yayınları’nın deneme sınavlarında daha önce çıkması tartışılırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevden aldı.

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Yusuf Satıoğlu’na ait Yedi İklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun KPSS’de aynen sorulduğu ortaya çıkmış, sosyal medyadan tepkiler yükselmişti.

ÖSYM, görüntüleri paylaşılan sorular hakkında jet bir açıklama yayınlamıştı: “Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.”

ÖSYM’ye göre ‘asılsız’ olsa da Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme talimatı vermiş, “Gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır” demişti.

Aygün’ün görevden alınmasına dair cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.