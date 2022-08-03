Diken

Yaramazlara biraz batar!

Devlet Denetleme Kurulu’ndan KPSS soruları hakkında suç duyurusu


Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin sorularıyla aynı olmasına ilişkin Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: AA

Yediiklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun KPSS’de aynen sorulduğu ortaya çıkmış, sosyal medyadan tepkiler yükselmişti.


ÖSYM, görüntüleri paylaşılan sorular hakkında jet bir açıklama yayınlamıştı: “Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.”

ÖSYM’ye göre ‘asılsız’ olsa da Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme talimatı vermiş, “Gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır” demişti. Aynı günün akşamı da ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevden almıştı.

Diken’e konuşan AKP’li kaynaklara göre DDK müfettişlerinin inceleme sonucunda aralarında Aygün’ün de bulunduğu bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulabileceği de AKP’deki beklentiler arasındaydı. AKP’lilere göre sınavın iptali konusunda yorum yapmak için henüz erken.

CHP ve İYİ Parti’den KPSS soruları hakkında suç duyurusu

Erdoğan’ın KPSS hamlesinin perde arkası: ‘Belki Kılıçdaroğlu ÖSYM kapısına gidecekti’

ÖSYM yalanlamıştı: DDK’ya göre KPSS’de problem var görünüyor

Kılıçdaroğlu’ndan ‘KPSS’ çıkışı: Birkaç ay sonra kökten çözeceğiz

KPSS’ye inceleme başlatılmıştı: ÖSYM başkanı görevden alındı

Erdoğan talimat verdi: KPSS incelenecek

Duy da inanma: Yayınevi yetkilisi, KPSS sorularının aynı olmasına ‘Tesadüf’ dedi

Akşener, ÖSYM’ye sert çıktı: Eğitimde fırsat eşitliğini, vasatlığa terk etmeyiz!

Yedi İklim Yayınevi’nin soruları KPSS’de çıktı, sosyal medya ayağa kalktı

SON HABERLER