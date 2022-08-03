Devlet Denetleme Kurulu’ndan KPSS soruları hakkında suç duyurusu

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin sorularıyla aynı olmasına ilişkin Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Yediiklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun KPSS’de aynen sorulduğu ortaya çıkmış, sosyal medyadan tepkiler yükselmişti.

ÖSYM, görüntüleri paylaşılan sorular hakkında jet bir açıklama yayınlamıştı: “Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.”

ÖSYM’ye göre ‘asılsız’ olsa da Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme talimatı vermiş, “Gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır” demişti. Aynı günün akşamı da ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevden almıştı.

Diken’e konuşan AKP’li kaynaklara göre DDK müfettişlerinin inceleme sonucunda aralarında Aygün’ün de bulunduğu bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulabileceği de AKP’deki beklentiler arasındaydı. AKP’lilere göre sınavın iptali konusunda yorum yapmak için henüz erken.