CHP ve İYİ Parti’den KPSS soruları hakkında suç duyurusu

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin sorularıyla aynı olmasına ilişkin ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yediiklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun KPSS’de aynen sorulduğu ortaya çıkmış, sosyal medyadan tepkiler yükselmişti.

ÖSYM, görüntüleri paylaşılan sorular hakkında jet bir açıklama yayınlamıştı: “Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.”

ÖSYM’ye göre ‘asılsız’ olsa da Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme talimatı vermiş, “Gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır” demişti. Aynı günün akşamı da ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevden almıştı.

‘Tamamı aynı kalibreden çıkmış‘

Konuyla ilgili Ankara Adalet Sarayı’na gelerek Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Kaya, daha sonra adliye önünde basına konuştu.

Sınava yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin girdiğini anımsatan Kaya, aileleriyle birlikte yaklaşık 20 milyon kişiyi ilgilendiren iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyleyerek, “Soruların sıra numarası, şıkları ve doğru yanıt; bunun tamamı aynı kalibreden çıkmış. Bu konunun açığa çıkartılması gerekiyor” dedi.

Kaya, başsavcılığın suç duyurusunda bulunulmasını beklemeden resen soruşturma açması gerektiğini söyledi.

‘Objektif bir soruşturmanın yürütülmesine ivedi şekilde ihtiyaç vardır’

İYİ Partili Erdem’in avukatı aracılığıyla verdiği suç duyurusu dilekçesinde sınav sorularının bazılarının bir yayınevinin kitapçıklarındaki sorularla aynı olduğu, bu durumun önceden bazı kişilere ve yayınevlerine soruların verildiğine ilişkin şüphe oluşturduğu belirtildi: “Tüm sürecin aydınlatılması ve suçun işlenip işlenmediğine dair objektif bir soruşturmanın yürütülmesine ivedi şekilde ihtiyaç vardır.”